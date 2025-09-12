Fuerte condena contra canal América y cuatro periodistas por exponer a Nora Dalmasso desnuda

La Justicia se expidió y cuatros conocidos periodistas tendrán que pagar una cifra millonaria por daños y perjuicios a la familia Macarrón.

Transcurridas casi dos décadas de la trágica pérdida de Nora Dalmasso, un tribunal bonaerense ha emitido un fallo sin precedentes. Canal América, junto a los comunicadores Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García, han sido hallados responsables por el tratamiento informativo del crimen, el cual incluyó la exhibición del cuerpo sin vida de la mujer, entonces de 51 años.

Según informó el sitio Noticias Argentinas, el Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires se pronunció a favor del reclamo de los familiares, imponiendo a los condenados el pago de una indemnización que asciende a los 300 millones de pesos. Esta sanción económica responde específicamente a la divulgación de la imagen íntima del cadáver, un acto que el tribunal consideró punible. Este dictamen constituye la primera condena por la cobertura que el informativo “América Noticias” realizó en 2007, la cual, según la Justicia, obstaculizó las pesquisas iniciales del caso.

El representante legal de la familia, Gustavo Liebau, dialogó con Noticias Argentinas sobre la resolución, subrayando que el magistrado "hizo especial hincapié en que no era necesario exhibir el cuerpo desnudo de una mujer abusada y asesinada para informar al respecto de una causa judicial". La fundamentación también recayó en la situación de extrema vulnerabilidad de los hijos de Nora, Facundo y Valentina, quienes al momento de los hechos tenían 18 y 15 años, viéndose expuestos a la violación del secreto de sumario y a la difusión de las fotos de su madre.

La Justicia condenó a canal América tras 20 años del caso de Nora Dalmasso La víctima, Nora Dalmasso. Foto: Archivo MDZ Nora Dalmasso fue asesinada en noviembre de 2006 en Córdoba. Archivo MDZ

La sentencia también expuso la grave transgresión ética de inventar contenidos. El abogado indicó que el juez reconoció que dos de los profesionales de prensa realizaron aseveraciones incorrectas, "es decir, expresaron supuestos hechos que nunca sucedieron, como ser una conversación telefónica entre Facundo y su padre, que supuestamente incriminaba a Facundo". De igual modo, se destacó la utilización indebida de una carta privada de Valentina para su padre, que fue empleada por los periodistas para insinuar, de manera falsa, una relación problemática entre el hijo y la madre fallecida.