Fiesta de la Cerveza en Alvear: los mendocinos disfrutaron de una jornada a pura música

La fiesta de la cerveza se desarrolló en el Predio Ferial de General Alvear y figuras como Piti Fernández, Kapanga y Cruzando el Charco pisaron el escenario.

La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur mendocino se desarrolló en el Predio Ferial de General Alvear. El evento reunió a artistas de primer nivel que se destacaron arriba del escenario con shows de primer nivel ante un enorme marco de público.

La celebración fue organizada por la Municipalidad de General Alvear junto a 300 Producciones y con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza. El 26 de septiembre, los mendocinos llegaron hasta el predio para vivir un día a pura música y festejando junto a amigos y familiares.

La programación reunió referentes del rock y la música popular argentina junto a bandas emergentes y agrupaciones del sur mendocino y Cuyo. Entre los artistas confirmados se destacan: Divididos, León Gieco junto a La Vitale Band, La Delio Valdez, Los Bándalos Chinos, Lisandro Aristimuño, Kapanga, La Franela, Yami Safdie, Piti Fernández, Maggie Cullen, Cruzando el Charco, Topa, Homenaje a Enanitos Verdes, DJ Pato Smink, Un Verano.

Así se vivió la Fiesta de la Cerveza en General Alvear Además de la música, la fiesta ofreció una amplia propuesta de cervezas industriales y artesanales, food trucks y espacios interactivos para todo público, en un formato similar al de los grandes festivales del país.