Fernando Carrillo furioso: llevará a la Justicia a Cinthia Fernández tras su fuerte cruce al aire

La panelista de El Trece se mostró firme en su postura tras conocer la demanda en su contra.

El conflicto mediático entre Fernando Carrillo y Cinthia Fernández ha traspasado la pantalla para instalarse definitivamente en los tribunales argentinos. Lo que comenzó como un acalorado debate televisivo sobre la actualidad política de Venezuela y la figura de Nicolás Maduro, derivó en una estrategia legal por parte del actor venezolano. La disputa escaló luego de que la panelista cuestionara duramente la postura ideológica del intérprete, lo que motivó a este último a buscar una reparación judicial por los calificativos recibidos durante las últimas emisiones de las que ambos participaron.

La estrategia legal de Fernando Carrillo y el rol de Alejandro Cipolla G-v7AlVXEAAkXI4 El abogado de Fernando Carrillo anunció que el actor comenzará acciones legales contra Cinthia Fernández. Foto: Instagram @alejandro_cipolla La confirmación de la demanda que el actor llevó a la Justicia llegó a través de un escrito oficial presentado por el letrero del artista. Según el documento, las declaraciones de Cinthia habrían vulnerado derechos fundamentales del actor, afectando su imagen pública de manera directa. El comunicado firmado por el letrado destaca: "Es como consecuencia de los dichos injuriosos, agravantes y falsos que ha vertido públicamente en perjuicio de Fernando Carrillo. Las manifestaciones realizadas por la mencionada han excedido de manera evidente los límites del ejercicio de la libertad de expresión, lesionando el honor, la reputación y la dignidad personal del señor Carrillo".

El fuerte cruce entre el actor venezolano y la panelista de El Trece El Fuerte Cruce Entre Cinthia Fernández Y Fernando Carrillo Por su parte, la respuesta de la integrante del programa de Moria Casán no se hizo esperar, mostrando una postura de confrontación total ante la advertencia judicial. Lejos de retractarse, la panelista ratificó cada uno de sus dichos y manifestó su orgullo por mantener una visión opuesta a la del galán de telenovelas. "La verdad es que me pone muy feliz. Me pone muy contenta y me enaltece estar en la vereda de enfrente de un tipo que defiende un régimen dictatorial, un régimen asesino, un régimen amigo de la sangre, de la tortura. Tortura que él negó", sentenció con firmeza frente a las cámaras.

El duro descargo de Cinthia Fernández y la defensa de Fernando Carrillo Fernando Carrillo iniciará acciones legales contra Cinthia Fernández tras su cruce televisivo Fernando Carrillo iniciará acciones legales contra Cinthia Fernández tras su cruce televisivo. Video: DDM (América TV) La controversia también incluyó fuertes interrogantes sobre el patrimonio y los intereses económicos del actor en su país natal. La mediática desafió la denuncia penal tildándola de ser un "manotazo de ahogado para limpiar su nombre y honor", al tiempo que cuestionó la coherencia de Carrillo respecto a sus inversiones financieras. En un tono desafiante, la panelista lanzó una provocación directa ante la posibilidad de ir a juicio: "Si estar en la vereda de enfrente de un tipo como vos me vale una querella, no me hagas una, haceme 20".