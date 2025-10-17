Cinthia Fernández mostró el frasco con el "bulto de la espalda" que le extrajeron en cirugía

Cinthia Fernández preocupó a sus seguidores al revelar en Instagram que fue intervenida quirúrgicamente para sacarse "un bulto de la espalda, otra vez".

La mediática Cinthia Fernández encendió las alarmas entre sus seguidores luego de ausentarse de las redes sociales por un motivo de salud. La panelista, que utiliza activamente su cuenta de Instagram, regresó para sincerarse con sus fans y reveló que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de forma reciente.

Cinthia Fernández se ausentó de redes por una cirugía: "Me saqué un bulto" A través de sus historias, la modelo explicó el motivo de su breve desaparición de las publicaciones, haciendo un resumen de lo que había sucedido en su vida personal en los últimos días. Lo primero que compartió fueron imágenes de un momento feliz: el festejo de cumpleaños de sus dos hijas, Charis y Bella, a quienes les dedicó unas tiernas palabras.

cinthia fernandez cirugia Así contó Cinthia que fue intervenida en cirugía. Instagram Sin embargo, tras el tierno momento familiar, Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar una imagen de impacto: un frasco que contenía el material que le habían extraído durante el procedimiento quirúrgico. Con ese post, la mediática confirmó que había vuelto a ser intervenida.

Se limitó a comentar el motivo de su paso por el quirófano sin dar mayores detalles sobre la naturaleza del problema de salud. "Entre otras cosas, también desaparecí porque me saqué un bulto de la espalda, otra vez”, reveló Fernández.