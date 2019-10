Felipe Pettinato habló tras la denuncia por abuso sexual de una adolescente: “Si yo hice eso, te pido...”

Felipe Pettinato rompió el silencio y se refirió a la denuncia por abuso sexual simple que le hizo su cuñada, la hermanastra de Sofía Colasante. El hijo de Roberto negó todo y se proclamó “inocente” durante una nota con el programa Confrontados.

El imitador de Michael Jackson fue acusado ante la justicia -por la madre de la supuesta víctima- que al momento de los hechos -en 2018- tenía 14 años y con quien convivía en la misma casa. La adolescente sostiene que le tocó la cola por sobre la ropa.

“Estoy a disposición de la justicia. Soy un blanco fácil”, dijo Felipe Pettinato y agregó: “El apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas, no en la Justicia. Al apellido Jackson lo han manchado y salió inocente de todos los cargos”.

“No me citaron a declarar, si me citan a declarar voy a ir. Desconozco la acusación", afirmó. "La madre de la víctima habló conmigo y le dije: “si yo hice eso, te pido disculpas de corazón, pero no me consta. Después de la charla, madre me abrazó fuerte".

"Lo único que les puedo garantizar, y que sino se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto -que no se qué tan lejos pueden llegar- yo soy inocente", dijo.

"Solo quieren hacer daño y obtener dinero”, sentenció.