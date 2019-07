Felipe Pettinato: "Admito que soy adicto, pero no soy un drogadicto como se dijo"

Felipe Pettinato está internado desde hace diez días en la Clínica Suizo Argentina, lugar al que llegó en medio de acusaciones hacia Roberto, su padre y Tamara, su hermana, de querer encerrarlo "dos años en una granja", por un conflicto económico en la familia.

"Estoy de diez. No es un centro de rehabilitación. No estoy en rehabilitación. Estoy en recuperación", fue lo primero que aclaró el artista en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, después de que Tamara revelara en televisión que tenía "problemas de adicción".

"Sí, yo admito que soy un adicto, lo asumo, pero yo no soy un drogadicto, como se dijo", sostuvo.

Y aclaró que fue internado con diagnóstico de "personalidad adictiva". "Por eso dije que soy un adicto, pero no un drogadicto", aseveró.

"Estoy abordando temas de pareja, vocalizando todos los días con una profe de canto, haciendo respiración diafragmática, cosa que no podía realizar antes de la cirugía, porque me afligía mucho. Cada ensayo de 'Pettinato Jackson', que es mi show, me sangraba mucho la nariz, cada dos o tres horas que bailaba, me podía sangrar la nariz, y la verdad es que era un inconveniente para respirar", dijo el hijo de Roberto Pettinato.

Fuente: Primicias Ya