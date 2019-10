La respuesta de la pareja de Felipe Pettinato tras la denuncia por abuso sexual

Luego de la denuncia contra Felipe Pettinato por abuso sexual simple, su pareja, Sofía Colasante, rompió el silencio en las redes sociales. A través de dos historias de Instagram, la joven eligió compartir distintas frases de una canción de Michael Jackson para hacer referencia a los hechos.

Ahora, y frente a la repercusión mediática, Sofía eligió postear fragmentos del tema "Tabloid Junkie", del Rey del Pop, el músico al que Felipe imita de manera profesional.

"Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don’t make it factual. Though everybody wants to read all about it. Just because you read it in a magazine, or see it on the TV screen, don’t make it factual, actual", dice la letra de la canción, cuya traducción es: "Solo porque se lee en una revista o en la pantalla de la televisión, no lo hace real. Aunque todo el mundo quiera leer sobre eso".

