Evangelion, la serie que marcó a una generación volvió por más

Las palabras Neon Genesis Evangelion pueden no significar nada para los más jóvenes, pero para quienes ya pasan los 20 (largamente) seguramente traen el recuerdo de una de las series de animé más espectaculares, controversiales y sorprendentes de los 90. Por eso causó tanta emoción la noticia del reestreno que Netflix haría del drama teológico-robótico del estudio Gainax, y dirigido por el legendario Hideaki Anno.

Este reestreno, que se materializó hace cuatro días, tiene mucho para ofrecer: los 26 capítulos del animé están remasterizados; hay un nuevo doblaje, supuestamente mejorado; y también se mejoró la versión subtitulada. Sin embargo también tiene algunos problemas, ya que -como no se demoraron en hacer notar los fanáticos- no tiene el clásico tema de cierre, "Fly me to the moon", en diferentes versiones, y quienes vieron la original indican que la extrema literalidad de la traducción perjudica transmitir exactamente lo que se está diciendo.

Además de las cosas buenas, Evangelion tiene hoy un inesperado desafío: ganarse a una generación completamente diferente a la que conquistó cuando fue estrenada originalmente, más de 20 años atrás. Los centennials, o integrantes de la "generación Z" probablemente no estén acostumbrados a los shows como Evangelion. Después de todo, se trata de un denso drama en el que tres jóvenes pelean en los que parcen ser robots orgánicos gigantes contra extraños seres cuyas motivaciones se desconocen, y son llamados "ángeles".

Una comparación de la calidad del Evangelion original con el remaster.

La discusión fue planteada en Twitter, pero partía de un razonamiento equivocado: que los jóvenes 'de ahora' no estaban preparados para comprender la profundidad de la serie. Probablemente estos millennials quejosos -o sea, el público original de la serie- se olvidan de lo que el caótico final generó en los espectadores. Confusión, más que nada, y bastante enojo. Evangelion siempre fue muy compleja para los adolescentes a los que estaba orientada, pero eso no impidió que se transformara en un éxito. Claro que a su favor tenía la impecable animación a los que nos tiene acostumbrados el estudio Gainax, y la historia era lo suficientemente comprensible como para que se entendiera a grandes rasgos (o completamente, para los más informados).

Con este remaster, Evangelion se prepara para conquistar a una nueva generación, y probablemente a todas las que tengan la suerte de poder mirarla. Su llegada al mundo del streaming es una invitación para asombrarse con una forma de arte que muchos no aprecian, como es el animé.