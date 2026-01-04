Evangeline Lilly, estrella de Lost, hizo una desconsolada revelación sobre su salud tras un accidente

La actriz se sinceró sobre una delicada secuela que le dejó un accidente que tuvo en mayo pasado, y dio detalles sobre el desafío que le espera.

Evangeline Lilly, actriz que saltó a la fama internacional como una de las protagonistas de la serie Lost, hizo una preocupante revelación sobre las secuelas de salud que le quedaron tras sufrir un accidente en mayo pasado en una playa de Hawái.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la estrella de Lost confesó: “Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”.

Además, al profundizar en su situación de salud, Evangeline Lilly contó que casi todas las áreas de su cerebro “están funcionando a una capacidad disminuida”.

La actriz de Lost se mostró íntegra al comentar: "Mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago. Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad".

En mayo pasado, Evangeline Lilly debió ser hospitalizada tras desmayarse en un paseo por una playa de Hawái, golpeando su cabeza contra una roca. De hecho, la artista en esa oportunidad publicó una foto suya con el rostro ensangrentado y perdió un diente en tal accidente.