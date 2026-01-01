Silvina Scheffler realizó un impactante pedido por su salud y causó preocupación: "Recen por mí"

Silvina Scheffler se encuentra en estos momentos pasando un momento muy complicado de salud luego de que fue diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad que afecta a los seres humanos y también a los animales. La ex "hermanita" sigue internada y en las últimas horas un posteo generó preocupación.

Silvina se comunicó con Fernanda Iglesias en Tarde o Temprano y allí dejó en claro mediante un mensaje de voz que "Me está costando mucho poder salir adelante, pero voy saliendo de a poco", expresó Scheffler con una voz entrecortada debido al momento que está transitando. Luego, agregó que es una lucha verdaderamente complicada la que está atravesando.

En su cuenta de Instagram realizó un impactante pedido que, por supuesto, preocupó a todos sus seguidores: "Quiero pedirles a todos ustedes que recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación".