Evangelina Anderson explotó contra Martín Demichelis y estalló la polémica: "Soy la ex de un..."
En las redes de LAM compartieron un "like" de la participante de MasterChef Celebrity que generó escándalo.
Parece que la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis no quedó para nada bien después de la separación polémica. La participante de MasterChef quedó en el foco de la tormenta luego de escandalosos "likes" que salieron a la luz en las últimas horas.
Estos "me gustas" ponían el foco en durísimas críticas contra las exparejas y rápidamente fue vinculado a la historia que vivió con el futbolista y padre de sus hijos. La cuenta de LAM compartió en X (antes Twitter) la información: "Eva Anderson, likadora serial"
En uno de los posteos, la frase era verdaderamente explosiva: "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y para su nueva novia yo soy la mamá soltera loca", expresa el video.
Evangelina Anderson y un polémico like que habla sobre la mala relación con exparejas
"Soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada. Nadie ve las noches sin dormir, nadie ve cómo estiro el dinero, nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando por su papá", dice otra parte del clip al que le puso "me gusta" la modelo.
"Duelen que te pinten como la mala cuando solo estás tratando de sobrevivir, de criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos", manifestó el escrito del video en la última parte.