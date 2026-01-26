En las redes de LAM compartieron un "like" de la participante de MasterChef Celebrity que generó escándalo.

Parece que la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis no quedó para nada bien después de la separación polémica. La participante de MasterChef quedó en el foco de la tormenta luego de escandalosos "likes" que salieron a la luz en las últimas horas.

Estos "me gustas" ponían el foco en durísimas críticas contra las exparejas y rápidamente fue vinculado a la historia que vivió con el futbolista y padre de sus hijos. La cuenta de LAM compartió en X (antes Twitter) la información: "Eva Anderson, likadora serial"

En uno de los posteos, la frase era verdaderamente explosiva: "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y para su nueva novia yo soy la mamá soltera loca", expresa el video.

Evangelina Anderson y un polémico like que habla sobre la mala relación con exparejas Evangelina Anderson explotó contra Martín Demichelis y estalló la polémica: "Soy la ex de un..." "Soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada. Nadie ve las noches sin dormir, nadie ve cómo estiro el dinero, nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando por su papá", dice otra parte del clip al que le puso "me gusta" la modelo.