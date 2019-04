Etchecopar destrozó a Legrand y Tinayre: nunca más irá al programa de la diva

Baby Etchecopar hizo un duro descargo en contra de Mirtha Legrand y Marcela Tinayre en su programa de radio El Ángel, y aseguró que nunca más irá como invitado a la mesa de La Chiqui, dando a entender que, por culpa de Juanita Viale, ellas defienden al colectivo de Actrices Argentinas, agrupación que él detesta. Durante la noche del sábado, el conductor declaró que “las de ‘pañuelo verde’ son un grupo de tareas de Cristina Fernández de Kirchner”.

''El sábado estuve con Mirtha, y en un momento nombré a Griselda Siciliani como la que estaba a cargo de las ‘pañuelo verde’. Se armó un revuelo, y yo nunca creí que Mirtha… pero después, me acordé que estaba Juanita entre los pañuelos verdes. Soy un boludo yo, son tantos de familia que no me di cuenta. Igualmente, no voy a ir más a lo de Mirtha, porque ella te lleva y como está con la hija te pegan una apretadita, así como diciendo ‘nosotras dos corporativamente’, pero si vengo para hacerte reír’’, inició su descargo la figura de Radio 10.

Etchecopar aseguró que se sintió bien con el resto de los invitados (Alfredo Casero, Marcela Pagano y Ricardo Centurión) y que su problema fue con la diva y su hija. ''Fue muy incómodo, discutime la verdad, no me discutas la mentira, cuando la Tinayre, y su madre me dicen ‘Baby vos no dejas hablar’, ¡no!, vos no dejas hablar”, exclamó.

El conductor recordó el cruce que tuvo Sol Pérez con Javier Milei en Las Rubias (Net TV), y dijo que nunca hay que echar al invitado del programa, algo que hizo Marcela con el economista.

''Nunca más voy a ir a comer con Mirtha, fue el último programa y lo digo públicamente. A la gente se la trata bien, por un punto de rating no hay que tirar a la gente abajo de un tren. Se acabó’’, sentenció.

“Así como la quiero y la apoyé siempre, Mirtha a veces se olvida que tuvo sentada a Natacha Jaitt en su mesa, y no todos somos Natacha”, sostuvo Baby, que tuvo un fuerte conflicto legal con la mediática fallecida.

Fuente: Exitoína