Baby Etchecopar: "Algunas mujeres tomaron la bandera verde para perseguir gente"

La mesa de Mirtha Legrand siempre es un espacio abierto para el debate y las discusiones. Este sábado, Baby Etchecopar utilizó la invitación al programa para hacer un descargo sobre ciertos grupos de feministas a quiénes acusó de fascistas y violentas.

"Hay grupos de tareas de Cristina Kirchner, por ejemplo las de pañuelo verde, que no son las mujeres en lucha sino un grupo a las que todos les tienen miedo. Todo el mundo dice, 'Siciliani es buena mina'. No, digamos la verdad, ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina", comenzó vociferando. "Hay un montón de personas que peleamos por las mujeres de verdad y ellas te señalan con el dedo porque parece que son las dueñas de la palabra. Ese grupo de mujeres va por todo. Si no votaban la ley del aborto iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores, iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa".

En ese momento, Mirtha quiso ponerle un freno al periodista. "No es así Baby, no es así. Son idealistas, tienen su forma de pensar y hay que respetarla", expresó la conductora. "Yo respeto la bandera, lo que no respeto es la persecución", agregó él. "No, no es así", insistió Mirtha.

Marcela Tinayre, quién también estaba en la mesa, quiso saber si se refería al colectivo de actrices. "Me refiero a algunas mujeres que tomaron la bandera para perseguir gente, por ejemplo Mujeres en Lucha, la Agrupación Evita y el grupo Mala Junta de Rosario", enumeró antes de contar algunos hechos que vivió él. "Todos los que se presentaron a las puertas de los teatros, por ejemplo, acusándome a mí de misógino porque dije que había que cuidar a nenas de 12 o 13 años porque Palermo era una cueva de delincuentes, drogadictos y violadores".

"Eso es violencia, acusar a alguien de facho", agregó Baby a lo que Mirtha le quiso aclarar que él también lo ha hecho. "Vos también acusás a mucha gente", le retrucó. Marcela también le recalcó que en ese mismo momento lo estaba haciendo.

"Estoy a favor del aborto pero ¿vos viste los videos en la puerta de la radio y de los teatros rompiéndome el auto? Lo denuncié a la Justicia, son esas mujeres", aseguró Etchecopar. "Todos los empoderamientos son fascistas y son malos. Si me pongo un pañuelo blanco y me pongo a perseguir jugadores de fútbol también es malo".

El periodista explicó que en los últimos años sufrió violencia por su forma de pensar. "Me rompieron el auto dos años. Tengo todo: los piedrazos, lastimaron a un Policía. Son mujeres que iban con la bandera verde. Yo tengo una hija, tuve una mujer y una madre, ¿pensás que lo merezco? Amo a las mujeres y estoy a favor del aborto".

Fuente: La Nación