Estefanía Berardi sufrió un intento de robo en Mar del Plata y reveló detalles: "Un desastre"

La panelista decidió contar la complicada situación que vivió mientras se encontraba visitando a su familia.

En los últimos días, las noticias sobre la inseguridad en Mar del Plata comenzaron a acaparar los portales y programas de televisión. Una modelo mendocina contó que le desvalijaron el departamento donde se encontraba con amigos y ahora Estefanía Berardi contó el mal momento por el que pasó.

La panelista de El Nueve decidió expresarse a través de las redes sociales para contar su experiencia y quejarse sobre la inseguridad que hay en la bella ciudad. Está más que claro que los turistas son los principales apuntados por los ladrones.

"Qué inseguridad hay en Mar del Plata. Segunda vez que vengo a visitar a mi familia y segunda vez que intentan robarme el auto", expresó la periodista en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el intento de robo que sufrió.

Estefanía Berardi reveló que sufrió un intento de robo Captura de pantalla 2026-01-25 150402 Le intentaron robar el auto a Estefanía Berardi. Foto: X / @estefiberardi. Luego, agregó: "Además de escuchar un robo por día de mis amigos y familiares. Es un desastre!!! ¡¡¡Qué miedo!!!". Este posteo provocó que diferentes usuarios cuenten la experiencia que vivieron en La Feliz.