Intentó robar un supermercado en Maipú y terminó detenido

El sospechoso, de 22 años, fue detenido este martes en el distrito de Lunlunta, Maipú, tras intentar asaltar un supermercado.

Un sujeto de 22 años fue aprehendido la tarde de este martes luego de un intento de robo en un comercio de Maipú. El sospechoso fue sorprendido mientras intentaba sustraer elementos de un supermercado de la zona. La captura del hombre se aplicó sobre las 19, cuando personal policial se desplazó hasta la intersección de las calles Laprida y Pablo Pescara, dentro del distrito de Lunlunta.

Cómo fue detenido Allí, los efectivos habían sido alertados inicialmente sobre la presencia de dos sujetos, presuntamente armados, que habían intentado asaltar a trabajadores de tendido eléctrico que realizaban tareas en las cercanías.