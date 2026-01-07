Intentó robar un supermercado en Maipú y terminó detenido
El sospechoso, de 22 años, fue detenido este martes en el distrito de Lunlunta, Maipú, tras intentar asaltar un supermercado.
Un sujeto de 22 años fue aprehendido la tarde de este martes luego de un intento de robo en un comercio de Maipú. El sospechoso fue sorprendido mientras intentaba sustraer elementos de un supermercado de la zona. La captura del hombre se aplicó sobre las 19, cuando personal policial se desplazó hasta la intersección de las calles Laprida y Pablo Pescara, dentro del distrito de Lunlunta.
Cómo fue detenido
Allí, los efectivos habían sido alertados inicialmente sobre la presencia de dos sujetos, presuntamente armados, que habían intentado asaltar a trabajadores de tendido eléctrico que realizaban tareas en las cercanías.
Al arribar al lugar, los uniformados dialogaron con la dueña de un supermercado, quien señaló que uno de los sospechosos se encontraba en ese preciso momento dentro de su local con intenciones de robo. Ante esta advertencia, los efectivos ingresaron rápidamente al comercio donde detuvieron al sospechoso.