Esteban Lamothe: "Juntaba basura en barrios chetos"

La vida de los famosos suele ser glamorosa, en autos lujosos, salidas nocturnas y regalos. Pero Esteban Lamothe suele escapar de ese estereotipo y, aunque es uno de los actores del momento, siente que está más allá de la fama. Hace tiempo, en una entrevista que realizó con DiarioShow.com aseveró: "No me preocupa 'esa' fama, porque no salgo, estoy grande. A mi la fama me agarró de viejo, quizás si me hubiese agarrado de joven hubiese hecho cualquier cosa".

Pero en sus tiempos de juventud, cuando no tenía la idea de ser actor, pasó por varios trabajos que seguramente lo marcaron y lo moldearon para ser el tipo de actor y persona que es hoy. Así lo contó en una charla magistral que brindó en el Festival Nacional de Cine de General Pico, a donde viajó para participar de la retrospectiva de su carrera, integrada por cinco de sus películas. Allí contó que, a sus 17 años, cuando viajó de su ciudad natal, Ameghino, el protagonista de Campanas en la noche se ganó el pan siendo pintor, camarero y revolviendo basura.

"Trabajé como revolvedor de basura. Era una empresa que hacía eso para ver qué cosas consumía la gente, después la prohibieron, obviamente. Juntaba basura en barrios chetos, tipo San Isidro, y otros más humildes. Era una empresa pagada por grandes marcas. Lo hacían porque en los residuos está todo: lo que consumís, lo que te gusta, hasta los juegos sexuales", manifestó el actor.

Y concluyó: "Era un trabajo bastante bueno, en realidad: trabajábamos pocas horas, éramos como 'basureros VIP', más chetos. Lo que no me voy a olvidar nunca es el olor a pollo podrido, es heavy".

Fuente: Diario Show