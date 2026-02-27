Esmeralda Mitre despidió a Darío Lopérfido, su expareja, tras la muerte: "Profundo dolor"

La empresaria compartió una publicación en sus redes sociales tras el fallecimiento del exdirector del Teatro Colón.

Darío Lopérfido falleció este viernes y la noticia causó una enorme conmoción. El exsecretario de Cultura y exdirector del Teatro Colón había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que él mismo había hecho pública en un artículo de tono descarnado y personal.

En los últimos meses, su estado de salud se había deteriorado de manera acelerada. Luego de la noticia, diferentes figuras lo despidieron en redes y, por supuesto, que Esmeralda Mitre, expareja, también decidió hacerlo.

En sus redes sociales compartió dos fotos y un escrito que conmovió a sus seguidores: "Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos".

El posteo de Esmeralda Mitre tras la muerte de Darío Lopérfido Esmeralda Mitre Esmeralda Mitre lo despidió en redes. Foto: Instagram / @esmeraldamitreok. "Darío, que Dios te tenga en la gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz", subrayó Esmeralda en el final del mensaje dedicado a su expareja. La partida de Lopérfido deja sin dudas un gran vacío.