Escándalo en la temporada teatral: Flavio Mendoza liquidó a quienes aseguran tener sus salas llenas

El reconocido productor artístico rompió el silencio sobre la realidad de las taquillas este verano y cuestionó la veracidad de los éxitos de teatro anunciados por sus realizadores.

Una mirada cruda sobre la transparencia de los números en el teatro nacional.. Foto: captura de video/ El Trece.

La temporada teatral atraviesa un momento de tensión tras las picantes declaraciones de Flavio Mendoza. Desde Rosario, donde lidera su nueva propuesta, el coreógrafo decidió marcar una distancia ética respecto a la comunicación de resultados que prima en los centros turísticos más importantes del país. Lejos de sumarse al triunfalismo habitual del verano, el artista optó por la transparencia informativa, cuestionando la tendencia de sus colegas de anunciar éxitos masivos que, según su visión, carecen de sustento real en la taquilla actual.

“Estoy feliz y tuve un estreno hermoso, pero no voy a decir ‘a sala llena’ porque estoy cansado de ese papelón. Todos dicen eso y es papelonero”, disparó con firmeza. Para el productor, el uso recurrente de frases hechas sobre localidades agotadas ha desvirtuado la seriedad de la industria, generando una percepción de éxito que no siempre coincide con los bordereaux que se manejan puertas adentro de las salas.

La falta de transparencia de AADET según Flavio Mendoza Flavio Mendoza y una dura crítica a las cifras del teatro en Mar del Plata y Carlos Paz Flavio Mendoza y una dura crítica a las cifras del teatro en Mar del Plata y Carlos Paz. Video: Intrusos (América TV) El malestar del coreógrafo no se limita a un simple comentario, sino que apunta a la falta de datos oficiales que validen el desempeño de las obras. Según su análisis, el hecho de que la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales no esté difundiendo las cifras semanales permite que se instalen relatos ficticios sobre la convocatoria de público. “Yo soy de la época en la que todos decíamos que teníamos un éxito y a veces no era así. Yo puedo llenar el teatro y decir que tengo localidades agotadas, pero esto pasa porque AADET no está publicando los números”, explicó Flavio Mendoza con honestidad.

Flavio Mendoza sufrió un accidente en pleno espectáculo en Puerto Madero del Circo de Ánima. Flavio Mendoza se mostró muy conforme con el arranque de su espectáculo en Rosario y criticó a los que dicen que tienen sala llena. A pesar de su mirada crítica sobre el contexto general, el creador de grandes éxitos nacionales no dudó en compartir sus propios resultados para contrastar con el panorama actual. Con la seguridad de quien conoce el negocio, detalló: “Gracias a Dios tengo muy buena venta. Con mi espectáculo anterior, Una Mágica Navidad, hicimos unos 27 mil espectadores y con este nuevo show ya vamos 7 mil entradas vendidas, así que debería ser el espectáculo más visto a nivel nacional”.