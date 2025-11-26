En A la Tarde dieron a conocer el fuerte revés judicial del marido de Rocío Marengo.

Eduardo Fort quedó en medio de un gran escándalo luego de que en A la Tarde (América) dieron a conocer una fuerte noticia que lo afecta directamente. Es que la Justicia decidió embargarlo luego de una denuncia de su exmujer por no respetar el monto de la cuota alimentaria.

Cora de Barbieri, panelista del ciclo, comentó que "esto tiene que ver con un tema de alimentos que inició Karina Antoniali. Tiene que ver con dos hijos menores en común y al parecer no estuvo cumpliendo en tiempo y forma, esta lucha viene desde el 2022".

Posteriormente, leyó la resolución de la Justicia: "Trabar embargo sobre todos los dividendos, utilidades, honorarios y demás presentaciones económicas que por cualquier concepto perciba Eduardo Alejandro Fort". Además, dejaron en claro que trabaran embargo sobre las acciones que tenga en FelFort y en los inmuebles que son de su propiedad.

Eduardo Fort será embargado por no pagar la cuota de alimentos Escándalo con Eduardo Fort: confirmaron un embargo millonario y revelaron el polémico motivo "Esto tiene que ver con las cifras elevadas. Van a seguir embargando a medida que consideren que van a llegar a esa cifra", comentó la periodista y detalló que no lee la cifra porque le pidieron privacidad y porque "es una cantidad de números que no sabría como decirlo".