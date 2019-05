Es oficial: Star Wars prepara tres nuevas películas

Mientras Disney+ se prepara para recibir The Mandalorian, la primera serie live-action de la franquicia, la casa del ratón acaba de anunciar tres fechas de estreno para futuros films que aún no tienen nombre: diciembre de 2022, 2024 y 2026 recibirá nuevas películas de la saga, aunque no se sabe si será una nueva trilogía o algo independiente como fueron Rogue One y Solo.

Por ahora, nos mantenemos a la espera del estreno de The Rise of Skywalker, el 19 de diciembre.