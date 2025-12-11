¿Es inteligente? Cinthia Fernández reveló las notas que obtuvo en su primer año de Abogacía

Cinthia Fernández demostró un desempeño sobresaliente en el primer año de la carrera de Abogacía.

La bailarina y modelo también es estudiante de Abogacía. / Captura TV

El 2025 quedará marcado como un año de reinvención profesional para Cinthia Fernández. La mediática, conocida por su carrera en la danza y la televisión, se embarcó en la compleja carrera de Abogacía y cerró su primer ciclo con un rendimiento académico que dejó boquiabiertos a sus propios compañeros.

Las importantes notas de Cinthia Fernández en la universidad Fue la propia Moria Casán, conductora del ciclo La Mañana con Moria, quien reveló la hazaña de su panelista: “Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”. La noticia generó una oleada de aplausos en el estudio.

Las notas de Cinthia Fernández en la carrera de abogacía. Cinthia Fernández, feliz por el reconocimiento, confirmó la cifra, aunque con su clásico sentido del humor y la picardía que la caracteriza: “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”. La influencer explicó que, por estrategia, había dejado dos asignaturas para una instancia de recuperación: Derecho Constitucional y Sociología. Reveló que en los exámenes de recuperación consiguió calificaciones excelentes: “Me saqué 8 y 10”, detalló con orgullo.

cinthia fernandez La mediática gritó un picante mensaje a la abogada Elba Marcovecchio tras su logro académico. Captura TV En medio de la celebración por su logro personal, la bailarina no pudo evitar lanzar una indirecta a Elba Marcovecchio, la abogada que representa a Fabián Cubero y con quien Cinthia Fernández mantuvo un fuerte cruce mediático meses atrás.