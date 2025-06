Amalia Granata lanzó una fuerte acusación contra Cinthia Fernández y la respuesta fue contundente

Amalia Granata acusó severamente a Cinthia Fernández

Amalia Granata acusó a Cinthia Fernández de recibir dinero de manera indebida Amalia Granata acusó a Cinthia Fernández de recibir dinero de manera indebida.

Para respaldar su denuncia, Amalia Granata mencionó declaraciones públicas de la mediática Yanina Latorre: “Lo contó Yanina en un montón de programas de televisión”. Aprovechó además para recalcar sus propias dificultades financieras durante su carrera política: “Yo me cansé de sacar préstamos para bancarme mi partido y candidatura. Ya no sé a quién pedirle que me financie para ser candidata”.