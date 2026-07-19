En la previa de la final: los famosos angustiados que temen perderse el Mundial por los vuelos cancelados

Faltan horas para el gran enfrentamiento entre Argentina y España, pero las tormentas en Estados Unidos desataron complicaciones logísticas.

El sueño de ver a la Selección argentina levantar una nueva Copa del Mundo se transformó en una verdadera carrera de obstáculos para miles de personas. De cara a la gran final de este domingo frente a España, la ciudad de Nueva York y sus alrededores se vieron azotados por fuertes tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que provocaron un colapso total en los aeropuertos.

En este contexto de pura desesperación y vuelos cancelados, se estima que entre cuatro mil y cinco mil argentinos con entrada corren riesgo de no llegar al partido en el MetLife Stadium. Como era de esperarse, varias figuras del espectáculo tampoco estuvieron exentas de este caos logístico y compartieron el minuto a minuto de su angustia.

La desesperación de las figuras Jimena Barón. IG @jmena Una de las mediáticas primeras en pronunciarse fue Jimena Barón, quien acudió a sus redes sociales completamente angustiada al enterarse de que su vuelo comercial había sido suspendido. Con las valijas listas en Atlanta y aferrada a un peluche de Jesús como cábala, la cantante blanqueó su desesperación: "Nos cancelaron el vuelo y no llegamos en auto ni queriendo. Además de la angustia de llegar a no poder estar en el último partido, soy muy cabulera. Por favor, si se les ocurre algo, escríbanme".

La actriz mostró su desesperación a través de sus redes. IG @jmena El colapso aéreo también alcanzó a Marcela Tinayre, quien quedó varada en Miami rumbo a La Guardia. Tras siete horas de incertidumbre y deambular por los pasillos viendo cómo derivaban vuelos de conocidos a otros estados, la conductora logró grabar un video ya arriba de un avión, aunque completamente afónica por los nervios.

"Cerraron el aeropuerto de New York, estamos agotados y yo me quedé sin voz. Nos tienen sentaditos acá que es raro, el avión está lleno. Es como el partido contra Inglaterra, nos hacen sufrir pero vamos a salir", relató con evidente cansancio.