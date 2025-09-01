Emanuel Ortega habló de Julieta Prandi y criticó fuertemente a la Justicia
El artista fue invitado por Juana Viale a la "mesaza" del domingo y allí se refirió a la lucha constante de su pareja por encontrar justicia.
Emanuel Ortega fue uno de los comensales invitados a la mesa de Juana Viale el domingo 31 de agosto. El cantante se refirió a Julieta Prandi y la valentía que ella mostró en este largo proceso para buscar justicia y que Claudio Contardi reciba una condena ejemplar por el calvario al que la sometió.
Con mucha emoción, Emanuel sostuvo que fue muy difícil estar cerca y presenciar la historia y el infierno que vivió la conductora: "Me cuesta hablar del tema porque es un tema súper delicado, que pertenece a un momento muy personal y muy delicado de su vida"
"Yo no conocía su historia, y a medida que fui conociendo a la persona y el trasfondo de su experiencia de vida, con aquel episodio, yo no terminaba nunca de salir de mi asombro", expresó en otra parte de la charla con Juana Viale respecto a la situación que vivió Julieta Prandi y que cambió su estilo de vida por completo.
Video: Emanuel Ortega habló sobre el caso de Julieta Prandi
Además, agregó: "Me encontré con una persona sorprendentemente fuerte, y tratar de acompañarla de la mejor manera, nunca es fácil encontrarte con una persona que está en el estado que ella estaba. Y a pesar de eso era ver a diario una vitalidad, una fortaleza, una valentía y unos cojones que a nosotros muchas veces nos faltan".
Emanuel Ortega no dudó también en criticar el accionar de la Justicia y dio una fuerte opinión al respecto: "Me di cuenta que la justicia es machista. El sistema está diseñando para que prevalezca la palabra del varón". El artista ha sido vital en este proceso para Julieta, ya que al igual que toda la familia de la modelo, ha estado a su lado para apoyarla y bancarla constantemente.