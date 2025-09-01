Emanuel Ortega habló de Julieta Prandi y criticó fuertemente a la Justicia

El artista fue invitado por Juana Viale a la "mesaza" del domingo y allí se refirió a la lucha constante de su pareja por encontrar justicia.

Emanuel Ortega fue uno de los comensales invitados a la mesa de Juana Viale el domingo 31 de agosto. El cantante se refirió a Julieta Prandi y la valentía que ella mostró en este largo proceso para buscar justicia y que Claudio Contardi reciba una condena ejemplar por el calvario al que la sometió.

Con mucha emoción, Emanuel sostuvo que fue muy difícil estar cerca y presenciar la historia y el infierno que vivió la conductora: "Me cuesta hablar del tema porque es un tema súper delicado, que pertenece a un momento muy personal y muy delicado de su vida"

"Yo no conocía su historia, y a medida que fui conociendo a la persona y el trasfondo de su experiencia de vida, con aquel episodio, yo no terminaba nunca de salir de mi asombro", expresó en otra parte de la charla con Juana Viale respecto a la situación que vivió Julieta Prandi y que cambió su estilo de vida por completo.

Video: Emanuel Ortega habló sobre el caso de Julieta Prandi Emanuel Ortega habló de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi y criticó a la Justicia

Además, agregó: "Me encontré con una persona sorprendentemente fuerte, y tratar de acompañarla de la mejor manera, nunca es fácil encontrarte con una persona que está en el estado que ella estaba. Y a pesar de eso era ver a diario una vitalidad, una fortaleza, una valentía y unos cojones que a nosotros muchas veces nos faltan".