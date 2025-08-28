Julieta Prandi reveló una excelente noticia de su vida tras el juicio contra Claudio Contardi

Tras años de calvario y una batalla legal que conmovió a todo un país, la Justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, una sentencia que finalmente le dio a Julieta Prandi el alivio que tanto necesitaba. Con su exmarido en la cárcel, la modelo y conductora ha manifestado sentirse segura y poder continuar con su vida.

Con una vida que cambió rotundamente, la modelo ha decidido compartir sus logros. Uno de ellos, el más reciente, es el éxito rotundo de su libro, "Yo tendría que estar muerta", una novela basada en hechos reales que narra el tormento que vivió durante su matrimonio. La historia, que fue publicada en Marzo del año pasado con la editorial Orlando Books, se ha convertido en un verdadero fenómeno editorial.

Esta semana, Julieta Prandi anunció con gran emoción que el libro se agotó por completo y que, por la alta demanda, la editorial se vio obligada a lanzar una segunda edición. El triunfo de la novela no es solo un éxito de ventas, sino también una victoria personal para la modelo, que ha logrado convertir su dolor en una fuente de sanación y esperanza para muchos.

"Yo tendría que estar muerta" es más que un simple libro. En sus propias palabras, es "un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable". Desde la publicación de la primera edición, Prandi ha compartido su deseo de que su historia sea un faro para aquellos que sufren en silencio, para que encuentren la fuerza necesaria para salir del abismo más oscuro.

julieta-prandi Julieta Prandi en el juicio contra Contardi. Archivo MDZ

Citando el prólogo de su libro, la modelo expresó su agradecimiento y el de Lucía, la protagonista de su novela. "Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. Esto va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable. Que esta historia siga despertando vidas. Lucía y yo, les damos las gracias", escribió con emoción.