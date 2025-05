Elías Piccirillo dio detalles de sus "perturbadores" días en la cárcel

"Nunca me imaginé estar en una situación así", confesó el ex de Jésica Cirio en comunicación con el canal A24, donde además rechazó cualquier sensacionalismo: "Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente. Me invito a declarar". Mientras la Justicia analiza su posible participación en los hechos del 18 de enero, él insiste en vivir "una pesadilla" en el presidio.