Insisten con el nuevo novio que tendría Jésica Cirio a un mes de la separación de Elías Piccirillo

La modelo Jésica Cirio volvió a ser centro de polémicas después de que la periodista Fernanda Iglesias afirmara que mantendría un vínculo amoroso con el empresario uruguayo Ariel Edelman, a un mes de haberse separado de Elías Piccirillo, empresario detenido por la Justicia. Pese a que la modelo lo negó en sus redes sociales, la periodista no se quedó callada y respondió con más declaraciones en el programa Puro Show (El Trece).

La panelista del programa conducido por Pampito y Matías vázquez reveló: "Cuando en este programa se dijo que estaba saliendo con Ariel, ella se encerró en su cuarto a los gritos, él la llamó para decirle que desmienta todo". Además, sugirió que alguien cercano a la modelo le habría confirmado su reacción: "A Jésica la odian sus empleados, es mala y egoísta. Entonces no vas a poder guardar tus secretos". Y continuó: "La señora caminaba por las paredes ayer. La semana pasada dijeron que ella salía con un gerente de una prepaga y no pasó nada pero, como esto es cierto, se volvió loca".

Respecto a la cronología del supuesto romance, de manera tajante, Iglesias aseguró: "No quería que se sepa porque las fechas no dan. Se lo chapó en diciembre mientras estaba con Elías. Después tuvieron varios encuentros, ella viajó como tres veces a Uruguay con la nena, la dejaba con la niñera y se veía con él. Después él desapareció con todo este quilombo que pasó. Jésica los que te conocen saben que nunca estás sola y siempre dejas una pareja para estar con otra". También agregó datos sobre Edelman: "Averigué y me dijeron que tenía una inmobiliaria con el hermano. El heredó mucha plata de la familia y tienen este negocio inmobiliario chiquito".

Fernanda Iglesias volvió a la carga con más información sobre el supuesto nuevo novio de Jésica Cirio

Según lo expuesto por Iglesias en Puro Show, Edelman habría sido pareja de Micaela Tinelli, hija del reconocido conductor Marcelo Tinelli. El uruguayo, amigo del exfutbolista Pocho Lavezzi, habría conocido a Cirio a través de un contacto en común.

A diferencia de otras figuras públicas, Edelman mantiene un bajo perfil en redes sociales. Su cuenta de Instagram es poco activa y apenas supera los 1.000 seguidores. Hasta ahora, no se han difundido más precisiones sobre su vida privada, aunque todo indicaría que Jésica Cirio habría reavivado su interés en él.

Mientras la modelo intenta dejar atrás los rumores, las declaraciones de Iglesias siguen alimentando la controversia. ¿Se tratará de otro romance pasajero o de una relación más seria? Por ahora, solo queda esperar a que alguno de los involucrados brinde su versión definitiva.