El sueldo récord de Susana Giménez para el 2026: cuál es el valor millonario que le pagarán por un proyecto especial
Tras una negociación secreta con Darío Turovelzky, Susana Giménez habría desplazado a Marley de un proyecto clave y se convirtió en la mejor paga.
El 2026 arrancó con una verdadera bomba para la industria televisiva: Susana Giménez ya tiene todo listo para su regreso triunfal a la pantalla chica. Tras haber manifestado públicamente que las nuevas autoridades de Telefe “quieren que trabaje”, la diva de los teléfonos mantuvo conversaciones clave que definieron su rol para los próximos meses.
De acuerdo a los detalles que trascendieron, la señal de Martínez ya le asignó un lugar de privilegio en la grilla y ella, fiel a su estilo ambicioso, no se conformó con poco a la hora de negociar su salario.
El plan de Telefe para la vuelta de Susana Giménez con muchos millones
La primicia estalló en Socios del Espectáculo, donde Adrián Pallares detalló que la rubia se comunicó directamente con los capos del canal, Darío Turovelzky y Federico Levrino. El objetivo principal es que Susana sea la embajadora oficial del canal durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
En cuanto a la billetera, Susana Giménez fue determinante con sus pretensiones económicas. “Quiero ser la figura mejor paga de la televisión”, habría sido la exigencia que la diva puso sobre la mesa. El resultado de la charla fue exitoso para ella, ya que poco después habría exclamado con satisfacción: “lo conseguí”.
Con este nuevo convenio, Giménez superaría las cifras astronómicas que se manejan en el medio, como los 100.000 dólares mensuales que percibe Santiago del Moro o los montos que maneja Mario Pergolini en El Trece.
Pero la agenda mundialista no es lo único en el horizonte de la Su. Para la segunda parte del año, la productora prepara un ciclo de reportajes exclusivos. El plan consiste en una serie de "mano a mano" con grandes estrellas mundiales, para lo cual la señal ya se encuentra en la búsqueda activa de entre cuatro y seis celebridades de renombre internacional.