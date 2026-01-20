El 2026 arrancó con una noticia que sacude los cimientos de Telefe : la amistad entre Susana Giménez y Marley pende de un hilo. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la relación entre ambos ya no sería la misma y, lo que es más grave, habría derivado en una decisión tajante de la diva sobre su futuro laboral junto al conductor.

"Posiblemente se rompa una amistad de décadas, o quizás ya se rompió" , sentenció el periodista, destapando una olla interna que combina egos, presupuestos y un malestar que se gestó a miles de kilómetros de Argentina.

El punto de quiebre tiene fecha y lugar: el último viaje que compartieron a Estambul. Según la información trascendida, la dinámica de Por el Mundo cambió radicalmente tras la venta y reestructuración de Telefe. Lo que antes era un despliegue financiado íntegramente por el canal, ahora corre por cuenta de la productora independiente de Marley , un ajuste que impactó directamente en la comodidad de Susana .

Embed - ¿Qué pasó entre Marley y Susana Giménez? la situación que habría roto el vínculo y una tajante decisión

"En el último viaje a Turquía, Susana no se habría sentido tan a gusto" , explicó Etchegoyen. Esta incomodidad se tradujo en tensiones al aire y fuera de cámara. El momento más álgido se vivió cuando la diva se negó a participar de segmentos clave del programa.

"Marley no se tomó bien que Susana no participe de algunos momentos, como por ejemplo la entrevista a Mauro Icardi" . Esa negativa habría sido la gota que rebalsó el vaso, dejando al conductor "emocionalmente afectado".

La decisión final de Susana

marley-susana-1.jpg Susana y Alejandro. Créditos: Archivo MDZ

A raíz de esta experiencia, Giménez tomó una determinación drástica que cambia el mapa de la programación: "Susana decidió no formar más parte, por lo menos hasta nuevo aviso, de Por el Mundo".

El conflicto personal se enmarca en un contexto de frialdad institucional. La realidad de Susana Giménez en Telefe ya no es la de la "estrella intocable" con contrato de exclusividad millonario.

El futuro laboral de la diva

"No tiene un productor que la reciba cada vez que va al canal y tampoco cobra sueldo sin trabajar", detalló el periodista sobre las nuevas condiciones impuestas desde 2025.

Pese al distanciamiento con Marley, la conductora sigue siendo figura del canal para eventos magnos. Su presencia está confirmada para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, un proyecto que "ya está dentro del presupuesto".