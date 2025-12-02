Susana Giménez sorprendió a sus seguidores con un video en el que se la ve haciendo una impensada tarea

La icónica figura de la TV fue captada en una insólita actividad en su residencia uruguaya. El video con la inimaginada situación se viralizó en redes sociales.

El universo digital se vio sacudido en las últimas horas por la difusión de un registro audiovisual que exhibe a una de las máximas divas de Argentina en un contexto absolutamente ajeno a su habitual glamour. Lejos de los sets de televisión, el material revela un momento de intimidad y cotidianeidad de Susana Giménez en "La Mary", su icónica propiedad situada en las costas de Punta del Este. La filmación, originada como una historia temporal en su cuenta de Instagram y replicada con avidez, capturó de inmediato la atención de sus millones de seguidores y generó un video viral masivo.

La conductora, reconocida por su estilo de vida suntuoso, fue sorprendida realizando una labor doméstica que generó estupor: estaba dedicándose a restaurar un mueble. El escenario de la situación no fue otro que el piso de la galería de su mansión, donde la estrella se hallaba completamente inmersa en la tarea de darle color a un sillón. Esta imagen dista significativamente de las postales de relax y alta costura que usualmente comparte desde el balneario uruguayo, develando una faceta desconocida de Susana. Su actitud, despojada de cualquier pose, fue el catalizador del revuelo en plataformas sociales.

La actividad artística secreta de Susana Giménez La faceta desconocida de Susana Giménez: la diva argentina, a pura concentración y pincel, en Punta del Este La faceta desconocida de Susana Giménez: la diva argentina, a pura concentración y pincel, en Punta del Este. Video: Primicias YA La secuencia fue inmortalizada por una allegada, cuya voz se escucha en el clip que se hizo viral en redes sociales, consultando con picardía sobre la naturaleza de la escena: "¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?". La respuesta de la estrella de la televisión no se hizo esperar, manteniendo su reconocido sentido del humor y su rapidez para el juego de palabras. Fiel a su estilo, la diva replicó: “Y viste... yo soy pariente de Rembrandt”. Este intercambio, espontáneo y divertido, subraya la naturalidad con la que la figura abordó la manualidad, demostrando que su carisma trasciende los estudios de televisión.

La Mary, Punta del Este: escenario de la impensada actividad de la diva susana gimenez blooper (1) Lejos del glamour, Susana Giménez, mostró su faceta más descontracturada y divertida. Foto: captura de video Telefe El metraje se convirtió en un tema de conversación obligado, no solo por la inusual actividad sino por la sencillez y autenticidad que la Susana Giménez demostró en todo momento. Para un público acostumbrado a verla en situaciones de gran despliegue, la imagen de ella concentrada, con ropa informal y enfrascada en una tarea manual, supuso una revelación refrescante. La espontaneidad y la falta de producción evidente fueron elementos clave que sus fans celebraron efusivamente.