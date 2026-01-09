El secreto familiar de Ricardo Darín que desató el enojo de Florencia Bas

El actor fue entrevistado hace poco y reveló por qué guardó un secreto familiar que terminó generando un reclamo inesperado de su esposa.

Ricardo Darín atraviesa un presente cargado de emociones y contrastes. Luego de un año marcado por grandes logros profesionales, con el impacto internacional de El Eternauta, el actor también vive un momento muy especial en lo personal: la familia se prepara para la llegada de su primer nieto, fruto de la relación entre el Chino Darín y Úrsula Corberó.

En una entrevista reciente con el medio de comunicación El País, de Uruguay, el actor se permitió reflexionar sobre todo lo vivido y habló con honestidad sobre el vaivén emocional que lo acompaña. "Fue un año muy potente en todo sentido. En la parte profesional todo es bienvenido, esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero también murió mi hermana (Alejandra Darín) en enero del año pasado, entonces todavía estoy en ese sube y baja emocional, donde si me apurás un poco, te digo que lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar", expresó el artista.

Úrsula Corberó Úrsula Corberó, nuera de Darín, será mamá junto al Chino Darín. Instagram Ursulolita. Darín también destacó el impacto anímico que tuvo la noticia del embarazo dentro de la familia y cómo funcionó como un bálsamo en medio del dolor. "La vida es maravillosa en algunos sentidos y esta noticia de que vamos a ser abuelos, de alguna manera, viene a levantarnos un poco el ánimo. Y son de las pocas cosas extraordinarias que tiene la vida: te compensa, casi sin esperarlo, a pesar de que nadie reemplaza a nadie. Fue un año muy intenso", reflexionó el actor.

En ese marco, el artista reveló una situación íntima que terminó generando una pequeña interna familiar. Según contó, fue el Chino quien le comunicó primero la feliz noticia y le pidió absoluta discreción durante los primeros meses del embarazo, algo que Ricardo respetó al pie de la letra. "Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: 'Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses'. Y eso hice", explicó Ricardo.

Ricardo Darín habló de su historia de amor con Florencia Bas El actor se refirió como nunca a su esposa Bas se enojó con Darín por no haberle contado del embarazo de Úrsula, por pedido de su hijo. Sin embargo, esa reserva tuvo consecuencias puertas adentro cuando Florencia Bas se enteró de que su marido ya conocía la novedad. Con humor, el actor relató el momento en que quedó expuesto. "Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo, '¿cómo no me contaste?'. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?", contó entre risas Darín.