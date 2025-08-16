El romántico y sugerente reencuentro en vivo entre Gisela Campos y su expareja: segunda oportunidad en puerta

El inesperado momento entre Bruno Ragone y Gisela Campos quedó marcado por miradas, canciones y palitos que revivieron el romance tras su ruptura.

Un acercamiento impensado entre el cantante y la conductora tomó por sorpresa a los televidentes.

Este viernes en el programa Gise y vos (El Siete), la audiencia se sorprendió con un romántico e inesperado momento en vivo que se generó entre el cantante Bruno Ragone, integrante del grupo musical Destino San Javier, y Gisela Campos.

Las imágenes hablan por sí solas, el artista no dudó en lanzarle un palito tras otro a la carismática presentadora, evocando recuerdos, robándole sonrisas y hasta cantándole un fragmento de una canción mirándola sugerentemente a los ojos -buscando tal vez- conquistar una nueva oportunidad con Gisela, quien se mostró en todo momento muy risueña con la llamativa situación.

El equipo en el estudio de Canal 7 Mendoza, reaccionó a cada indirecta y a las miradas cómplices que inevitablemente fluían entre Campos y Ragone en pleno vivo de su programa, inmersos en un verdadero clima de romance y reencuentro.

Cabe recordar que Gisela Campos, estrella de Canal 7 Mendoza, hizo oficial el fin de su relación con Bruno Ragone en 2023. La dupla, que por un tiempo fue una de las más seguidas en el ámbito local, decidió poner punto final a su vínculo tras varios años juntos.