Una famosa figura de canal 9 Televida pegó el portazo y se pasa a El Siete: ¿quién es?

El pasado fin de semana, se dio a conocer el drástico cambio que tendrá canal 9 Televida con una de sus figuras más importantes. Un reconocido periodista de la señal abandonará el canal y anunció su pase a canal 7 Mendoza, también conocido como El Siete.

Estamos hablando de Ale Ortega. El comunicador se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a su programa Tardes de remate, que conduce desde abril de 2021. Tal ha sido el éxito del periodista en la televisora que ha denominado a sus seguidores "monstruitos y monstruitas".

Ortega se va a El Siete. Créditos: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

También fue muy popular por conducir Confesiones y Autodefinidos, siendo este último programa el que le dio el Martín Fierro por "Mejor Conductor".

Ahora, Ortega busca nuevos rumbos en su vida profesional y ha decidido irse a El Siete. La noticia fue confirmada no sólo desde Canal 7 Mendoza, sino también por el mismo periodista a través de Instagram (@Aleortegaoficial). El conductor se sumará a la pantalla de El Siete con un programa de entretenimiento.

"Tardes de remate" se estrenó en abril de 2021 por Canal 9 Televida. Créditos: Facebook Ale Ortega.

Luego de revelar la gran noticia, Ale Ortega subió algunas historias a Instagram expresando su felicidad por este nuevo comienzo y aseguró que se fue en buenos términos de Canal 9 Televida.

"Monstruitos, monstruitas, ¡qué notición!. No podía decir nada. Todo se dio muy rápido, pero no podíamos decir nada. Estoy mega feliz, muy agradecido por todos estos años en Canal 9 que la verdad fueron años maravillosos, hermosos. Me voy mega feliz y agradecido y ya hablé con todas las autoridades del canal y está todo más que bien. Así que feliz por eso y tranquilo", comenzó contando el comunicador.

Este fue el video que Ale Ortega compartió en Instagram para anunciar que se va de Canal 9 Televida a Canal 7 Mendoza

"Y mega feliz con volver a Canal 7 porque yo arranqué cuando tenía 19 años, imagínense que tengo 45, que arranqué ahí y es como re bonito poder volver y aparte poder volver con una propuesta muy copada, se vienen cosas muy lindas para 'Tardes de remate'. No puedo spoilear nada, posta, pero de a poquito cuando después pueda voy a ir tirando data. Pero se viene un ciclo muy interesante donde vamos a poder compartir un montón de cosas, donde van a haber muchos premios, donde vamos a poder divertirnos mucho más. Siempre nos divertimos, ahora nos vamos a divertir mucho más", comentó Ortega.

"Agradecido también por la confianza que han tenido en mí toda la gente de grupo América y por supuesto, monstruitos y monstruitas, gracias a ustedes porque están siempre. Me han llegado mensajes re bonitos y los re agradezco, alguno que otro así mala onda, porque siempre hay gente mala onda, en la vida misma; a esos no les doy pelota, les doy pelota a los mensajes bonitos, de los monstruitos y monstruitas que entendieron todo, que juntos podemos ser muy felices y divertirnos. Esta es una gran oportunidad para 'Tardes de remate' porque las herramientas que vamos a tener van a ser un montón para poder seguir siendo felices, ustedes y nosotros", cerró el periodista.