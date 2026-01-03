El posteo de Franco Casella tras la dura denuncia en su contra y el categórico comunicado que compartió El Nueve

En medio del revuelo por una acusación de supuesto maltrato laboral, el productor compartió una publicación desde las redes sociales, y el canal donde se desempeñó sumó su palabra.

En los últimos días, Franco Casella quedó en el ojo de la tormenta mediática por un presunto caso de maltrato y acoso laboral, luego de que el periodista Juan Etchegoyen se encargara de difundir el documento con el texto de la supuesta denuncia. Y ahora, el hijo de Beto Casella compartió un posteo a través de las redes sociales, y en simultáneo El Nueve publicó con comunicado en referencia a la acusación contra el ex productor del canal.

En la carta documento que dio a conocer Etchegoyen, la denunciante Valentina María Kurchan reclama el pago de haberes correspondientes al mes de septiembre, y hace referencia a situaciones que ella califica como maltrato, incluyendo alusiones a gritos y cuestionamientos sobre su labor.

Tras el revuelo en el que quedó envuelto Franco Casella, Juan Etchegoyen también reprodujo en estos días unos audios que le envió el productor en los que no sólo desmiente la versión de la mujer que lo acusa por supuesto acoso laboral, sino que señala que en realidad es ella quien tuvo actitudes violentas hacia él.

El posteo de Franco Casella tras ser acusado por supuesto acoso laboral posteo franco casella La publicación de Franco Casella en medio de rumores de presunto acoso laboral Instagram @francocasella10 Desde sus historias de Instagram, Casella se mostró impactado por el momento que transita, y compartió una elocuente publicación con una selfie en la que escribió: "¿Me hablan por fi? Necesito dispersión estos días?". Junto al escueto texto, el hijo del exlíder de Bendita (El Nueve) sumó los emojis de una carita feliz y un corazón vendado, en un esfuerzo por mostrarse íntegro pero a la vez afectado.

Por otro lado, El Nueve publicó un categórico comunicado de prensa en el que se despegó de la situación al detallar: "Atento a los hechos de público conocimiento y ante reiteradas consultas periodísticas acerca de Franco Casella y la supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral, desde Telearte S.A. queremos destacar que elnueve repudia la violencia en todas sus formas. Nuestra empresa está plenamente comprometida con la generación de políticas proactivas que construyan y resguarden un ambiente de trabajo pacífico, respetuoso y libre de violencia, promoviendo, además, acciones que garantizan la igualdad de oportunidades y derechos de todos sus empleados".