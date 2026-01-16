¿El pase del año? Aseguran que un histórico periodista se suma a Intrusos en medio de la polémica

Ángel de Brito volvió a sacudir el avispero mediático con una revelación que no pasó desapercibida. En medio de una de las semanas más agitadas del mundo del espectáculo, el conductor de LAM adelantó un movimiento fuerte dentro de la pantalla de América, con un nombre que llega cargado de historia.

El anuncio tuvo lugar al aire de su programa y rápidamente se replicó en redes y portales: Intrusos sumará a una figura de peso a su panel, justo cuando ese periodista atraviesa un momento personal y profesional complicado. La noticia generó sorpresa por el contexto en el que se da su desembarco televisivo.

" Héctor Maugeri se va a convertir en nuevo panelista de Intrusos ", lanzó el periodista. "Bienvenida la Bruja a América", sumó de Brito.

La llegada de Maugeri al histórico ciclo se da pocos días después de que se confirmara su salida de Editorial Perfil, empresa en la que desarrolló gran parte de su carrera durante 42 años. Su desvinculación no estuvo exenta de versiones cruzadas y abrió un debate interno sobre las condiciones laborales y decisiones editoriales.

Durante el mismo programa, Pilar Smith aportó información clave sobre los motivos que habrían precipitado el final del vínculo laboral. Según explicó, el conflicto no solo estuvo relacionado con cuestiones económicas, sino también con diferencias surgidas a partir de una tapa de la revista Caras que generó fuerte malestar puertas adentro.

"La carta era que se sentía despedido por falta de pago. El problema fue una tapa de Caras del 3 de diciembre; me dicen que eso generó bronca porque no iba a salir así. Maugeri está chiquito con el Martín Fierro de Cable que había ganado. La inicial era él en la tapa", contó la panelista sobre cuál habría sido uno de los problemas que llevaron a que el periodista renunciara.

intrusos-25-anos.jpg El panel actual de Intrusos. Canal América

Además, sumó: "Cuando Fontevecchia vio la tapa y adentro había cinco páginas de él, con la historia de Maugeri, la perrita y el Martín Fierro, y le dijeron que no iba en tapa, armaron otra, que es la de Costantini".

Con este escenario, Intrusos apuesta a sumar una voz con trayectoria, conocimiento del medio y una historia reciente que promete generar debate. La incorporación de Maugeri no solo renueva el panel, sino que también agrega un condimento extra a un programa acostumbrado a moverse en el centro de la polémica.