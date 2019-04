El pacto secreto entre Iliana Calabró y la viuda de Emilio Disi

La revelación de un supuesto y extenso romance entre Iliana Calabró y Emilio Disi, fallecido el año pasado, sacudió a la farándula. Luego de que en Pamela a la tarde fuera comentado el rumor, Elvira, la esposa del comediante, confirmó las versiones. La vedette y cómica desmintió todo, se posicionó en contra de hablar sobre la intimidad de una persona fallecida y amenazó con llevar a la viuda frente a la Justicia.

Sin embargo, ayer se anunció en el programa Los Ángeles de la mañana que las dos partes habrían llegado a un acuerdo legal. Elvira e Iliana firmaron un documento de diez hojas y descartaron la posibilidad de unas disculpas públicas.

Según contó Calabró, se juntó con Carlos Rottemberg, quién fue amigo de Emilio Disi y de Juan Carlos Calabró, y gracias a su intervención decidió llegar a un acuerdo con Elvira.

Con la aprobación de Fernando Burlando, abogado de Calabró, las dos partes dieron por finalizado el asunto. "No me importa cómo quede o cómo deje de quedar. Me parece bien el acuerdo y no voy a hablar más del tema", dijo.