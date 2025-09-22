El inesperado elogio de Cristina Fernández de Kirchner a Esmeralda Mitre tras su visita: "Me une una misma pasión"

La expresidenta agradeció la visita de la actriz en su prisión domiciliaria y destacó el gesto con un posteo en su cuenta de X.

Tras la visita de Esmeralda Mitre a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta compartió un posteo que rápidamente llamó la atención. Cristina, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, recibió la semana pasada a la actriz y heredera del Grupo La Nación. Mitre difundió en redes sociales las fotos del encuentro y expresó su apoyo con un cartel de “Cristina inocente”.

El domingo 21 de septiembre, la exjefa de Estado se pronunció en su cuenta de X (@CFKArgentina), donde agradeció el gesto de Esmeralda y resaltó la visita que generó sorpresa en el ámbito político y mediático.

Esmeralda Mitre fue a ver a Cristina Fernández de Kirchner La expresidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

"En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días pidió venir a verme a San José 1111 y la recibí con mucho agrado este viernes", comienza diciendo el posteo de la exmandataria.

"Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad", señaló Cristina Fernández de Kirchner sobre Mitre.