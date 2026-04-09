El hijo de un famosísimo conductor fue rebotado en un boliche y tuvo que pedir ayuda por teléfono: el video

Una salida nocturna de Francisco Tinelli terminó convirtiéndose en tema de conversación luego de que se difundieran imágenes de un momento incómodo que vivió en la puerta de un boliche . El episodio fue mostrado en televisión y rápidamente llamó la atención.

Desde el programa Puro Show, el periodista Matías Vázquez relató lo ocurrido y puso al aire el video. Según contó, todo sucedió durante la madrugada del sábado, cuando el joven llegó solo al lugar cerca de las 4.30 horas, pero no logró ingresar en un primer intento.

"Esto pasó el sábado a las 4.30 de la mañana... De golpe llega al boliche Fran Tinelli, que llega a la puerta solo y no lo dejan pasar", explicó el conductor, al reconstruir la secuencia de los hechos.

Ante la negativa, el hijo de Marcelo Tinelli se retiró momentáneamente y realizó algunos llamados. "Tuvo que ir a su auto, su vehículo, hablar por teléfono con ciertos contactos para que le autoricen la entrada", detalló el periodista.

Minutos después, finalmente consiguió acceder al boliche : "Habló con alguien fuerte que tiene que ver con la movida nocturna que le dice 'che, mirá que es el hijo del cabezón, de Marcelo Tinelli , ¿cómo no lo vas a dejar pasar?'. Y ahí habilitaron la puerta para que pueda ingresar".

Las imágenes muestran a Francisco Tinelli entrando acompañado por una mujer, con quien luego se lo vio muy cercano dentro del sector VIP. Según trascendió, compartieron la noche entre bailes y gestos de complicidad.

En cuanto a los motivos del rechazo inicial, el periodista señaló distintas posibilidades vinculadas a la dinámica del lugar. "¿Por qué no lo dejaron entrar? Porque estaba cubierto el cupo, sabemos que hay un cupo de gente que puede ingresar, no más de esa gente puede entrar al boliche. Porque se les antojó, porque no le gustaba la cara, porque no lo veían en el mar de estado... Era 4.30 de la mañana ya es tarde para entrar a un boliche y tenías que tener contactos, y no los tenía", cerró diciendo Matías Vázquez.