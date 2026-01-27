El Galatasaray le recortaría el sueldo a Mauro Icardi y se dio a conocer la supuesta cifra: "Menos de..."

La carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray parece haber entrado en una zona de turbulencias de la que difícilmente salga ileso. Aquel ídolo turco que supo ser el máximo goleador extranjero de la historia del club hoy enfrenta una realidad muy distinta: relegado al banco de suplentes y con un físico que intenta recuperar el ritmo tras la grave rotura de ligamentos sufrida en noviembre de 2024.

El último fin de semana, el rosarino apenas disputó 20 minutos, eclipsado totalmente por la figura del nigeriano Victor Osimhen , quien se supo adueñar del ataque y del cariño de la hinchada. Con un contrato que tiene fecha de vencimiento para junio de 2026 , las alarmas se encendieron en el entorno del jugador.

Según trascendió desde Estambul, la situación es compleja. La abogada del futbolista, Lara Piro , se encuentra instalada en la ciudad turca intentando destrabar una negociación que viene fría. La directiva del club, pragmática, no tiene apuro: planean esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión definitiva, evaluando si el argentino, que hoy tiene 32 años, puede volver a ser determinante.

El periodista turco Ozgur Sancar fue lapidario al describir el panorama en el programa DDM: “ La situación de Icardi es complicada. Su lesión le costó una temporada casi entera y lo retrasó considerablemente. La directiva no tiene intención, por ahora, de ofrecerle un nuevo contrato”.

¿Por qué Icardi insistiría en quedarse en un club donde ya no es protagonista? La respuesta parece estar fuera de la cancha. El delantero se encuentra totalmente instalado en Estambul junto a su actual pareja, la China Suárez , y habría encontrado en la ciudad una estabilidad personal que no quiere perder.

Esta comodidad sería la razón principal por la que Icardi estaría dispuesto a escuchar ofertas que, en otro momento de su carrera, hubieran sido consideradas una falta de respeto. Actualmente, el ex de Wanda Nara percibe un salario estelar de 10 millones de euros por temporada.

La supuesta oferta

Según reveló el periodista Augusto Tartúfoli, la dirigencia ya tiene un número en la cabeza, una cifra que implica un recorte brutal, de más del 50% de sus ingresos actuales.

Si Mauro Icardi quiere seguir vistiendo la camiseta de los "Leones" y viviendo su romance en el Bósforo, debe estampar su firma en una oferta final sería de 4 millones de euros anuales.