El fuerte cruce en vivo entre El Puma Rodríguez y Jimena Barón: "Estoy cansada"

Los integrantes del jurado tuvieron un enfrentamiento en Es mi sueño. Barón le puso los puntos a Rodríguez.

José Luis Rodríguez y Jimena Barón tuvieron un cruce en Es mi sueño.

Un tenso momento se vivió este miércoles en Es mi sueño entre dos figuras del jurado: José Luis Rodríguez, mejor conocido como "El Puma" Rodríguez, y Jimena Barón. Los artistas tuvieron un cruce en vivo tras la presentación de Ailén Peralta y Franco Fregenal.

Los participantes interpretaron el tango Nada de Horacio Sanguinetti y, cuando terminaron, Guido Kaczka comentó que la palanca de Rodríguez no estaba en verde, pero las del resto del jurado sí.

Esto fue lo que pasó en Es mi sueño entre José Luis Rodríguez y Jimena Barón "Explicame ya qué te pasó. No aguanto más, ¿Qué es esta nota?", reaccionó Barón. "El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...", fue la respuesta que le dio "El Puma" a su compañera.

Fue entonces cuando la cantante se refirió a una "grieta" en el jurado. "Esto es así Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada", afirmó la intérprete de La Cobra.

El cantante no puso su palanca en verde. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El participante decidió hablar y expresó: "Está bien, yo lo entiendo porque este tango lo conozco, lo he cantado mil veces, pero los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse".