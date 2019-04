El ex integrante de Gran Hermano que se lanza a la política

A partir de la década del '90 se dio inicio a una tendencia en la que distintas personalidades del mundo del espectáculo comenzaron a incursionar en la política. En el último tiempo, por ejemplo, se destacan los casos de Miguel Del Sel, Amalia Granata, Ivo Cutzarida, Segundo Cernadas, Josefina Pouso y Gisela Marziotta, entre otros tantos.

Ahora, quien decidió dar el salto es Matías Schrank, aquel que fuera finalista en el Gran Hermano 2015 -que coronó a Francisco Delgado-. El joven será candidato a concejal de Posadas por el sublema Ahora Sí!, que propone a Pablo Velázquez como intendente de la capital de Misiones por el Frente Juntos por el Cambio.

"La candidatura surgió con una propuesta de un espacio donde ya me encontraba. Antes de Gran Hermano me había afiliado al radicalismo, en el 2013, cuando cumplí 18″, arrancó en diálogo con Teleshow.

"Antes de eso ya militaba de alguna forma, me reunía, iba a charlas, participaba de disertaciones de dirigentes de distintos partidos para encontrarme con un mejor panorama y entender la situación de todos. Opté por afiliarme a la Unión Cívica Radical y hace un tiempo me llegó la propuesta por parte de Pablo Velázquez, candidato a intendente por el frente Juntos por el Cambio", se explayó.

"Acepté candidatearme porque apareció tanta gente nueva, que yo puedo ser un referente de esa juventud que no está siendo escuchada, y no tan juventud. Gracias a Dios me conoce un gran espectro de edades y eso de alguna manera me beneficia", se sinceró.

"Puedo empatizar mejor, entender las dificultades, inquietudes y problemas que tienen, y a partir de eso ir encontrando soluciones, decodificando lo que me están queriendo decir. Cómo son sus barrios, calles, cloacas, ámbitos básicos del municipio que tiene que ser resueltos para que tengan una buena calidad de vida, además del transporte, la salud y la educación", expresó.

"La gente necesitar ser escuchada y tenida en cuenta, y se necesitan políticos honestos, honrados, con ganas de trabajar, y no gente que quiera enriquecerse o ensuciar y boicotear a la política, olvidando la vocación de ayudar a la gente", comentó, para luego referirse a la posibilidad de que su paso por Gran Hermano pueda ayudarlo en esta nueva etapa de su vida.

Matías Schrank durante su paso por Gran Hermano

"Totalmente. Es innegable que la exposición ayuda a que la gente me conozca, ahora también desde el sector político y ya no solo desde el artístico. Me refiero a ayudar en el sentido de explayar mi punto de vista político", concluyó.

Fuente: Teleshow