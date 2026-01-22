El dramático momento que vivió Mauro Icardi luego de que Wanda Nara filtró su número

Elba Marcovecchio dialogó con Marina Calabró en América y contó el drama por el que pasó el futbolista.

Mauro Icardi comenzó una nueva guerra con Wanda Nara luego de que ella salió a expresar en televisión que habían recuperado el diálogo. Horas después de estos dichos, el futbolista publicó comunicados lapidarios desmintiendo a su exesposa.

En ese instante la empresaria redobló la apuesta y publicó capturas de chats donde efectivamente aparecía el número del celular de Mauro Icardi. Esto le trajo un gran dolor de cabeza y Elba Marcovecchio, su abogada, reveló el mal momento que pasó.

Ante la divulgación del celular, la letrada confirmó que "no solo hizo que tenga cataratas de llamados, mensajes y quisieron hackearle su cuenta de Instagram. Eso sucedió anoche luego de que la señora publicara el número".

En las últimas horas, el futbolista también arremetió contra su exmujer y contra MasterChef Celebrity, poniéndole el apodo "MasterChina", dejando en claro que se habla constantemente de la actriz en el ciclo de Telefe.