La conductora rompió el silencio en América tras el cruce con su exmarido y decidió contar un dato que sorprendió a Sabrina Rojas.

Wanda Nara es nuevamente noticia luego del fuerte enfrentamiento que tuvo con Mauro Icardi en las redes sociales. La conductora decidió romper el silencio y lo hizo nada más ni nada menos que en Sálvese Quien Pueda, programa de Yanina Latorre.

Todo ocurrió mientras la mediática salía de los estudios de Telefe y en ese momento fue abordada por la prensa. Finalmente, habló unos minutos con Sabrina Rojas, quien está reemplazando a Yanina y fue contundente.

"La verdad es que respondí lo que a mí me parece, lo que dije es. Mostré los chats porque si no, hubiera quedado como una mentirosa", expresó Wanda sobre la polémica con Mauro Icardi. También aclaró que, por el momento, no le ha llegado nada por filtrar los mensajes y que es más grave "las calumnias e injurias que se dijeron y que son mentiras".

Wanda Nara reveló el apodo que Mauro Icardi le decía en la intimidad Wanda Nara reveló cómo la llamaba Mauro Icardi en la intimidad y dejó en shock a todos: "Me decía..." Martín Salwe, panelista del programa, le preguntó si le molestó que Icardi la llame "rata" o "manzana podrida" y fue en ese momento en el que la empresaria decidió contar el apodo que le puso el futbolista en la intimidad: "Me decía cara de rata en la intimidad. Debo tener cara de hámster, no sé".