El día que Sol Pérez imitó el desnudo total de la “Coca” Sarli

La noticia de la muerte de Isabel Coca Sarli no deja de conmovernos. Cuestionada, criticada, amada y hasta considerada un emblema del cine de culto argentino, la actriz se convirtió en un ícono nacional. Su voluptuoso cuerpo ciento por ciento nacional fue la inspiración de muchas vedettes actuales y no hay “chica del momento” que no la venere.

Lo cierto es que en el verano de 2018, instalada en Carlos Paz, casi sin proponérselo, Sol Pérez terminó por replicar una de las escenas más recordadas de la Coca Sarli en El Trueno entre las hojas. En el agua, sin corpiño, cubriéndose con sus propias manos, haciendo gala de sensualidad y erotismo.

El Trueno entre las Hojas fue el primer protagónico de Isabel Sarli, quien contaba con tal solo 21 años. Se filmó en 1958 y se convirtió en un verdadero suceso. Cuentan que, originalmente, la Coca iba a usar una malla color nude. Sin embargo, a último momento, Armando Bo, el director del film, convenció a la actriz de que hiciera la escena desnuda, diciéndole que la iba a grabar de lejos. Claro, usó una lente muy potente y la escena de Sarli desnuda se convirtió en centro de críticas, polémica y una verdadera catapulta al estrellato.

Sol Peréz

Fuente: El trece