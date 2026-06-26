El desgarrador relato de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela y una fuerte queja: "Desgracia es..."

La actriz relató el drama que atraviesa su país natal tras la catástrofe natural. Además de confirmar la seguridad de su familia, fue tajante con otros temas.

En una reciente entrevista con LAM (América TV), Catherine Fulop expresó su profundo dolor e impotencia ante los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela. Conectada desde el hogar de Oriana Sabatini y conmovida, la modelo detalló la gravedad de la situación y lanzó un fuerte reclamo sobre las condiciones estructurales del país.

La crisis estructural como principal queja La actriz describió la violencia del fenómeno natural que empeoró el panorama de una nación que ya atravesaba grandes dificultades. El país sufrió dos terremotos consecutivos, donde una falla tectónica activó a otra en menos de un minuto con mayor fuerza. El sector de La Guaira resultó fuertemente golpeado, dejando edificios enteros derribados. Durante la entrevista se mencionaron cifras alarmantes, más de 200 muertos, más de 1.500 heridos (aunque después esa cifra ascendió a 4.300) y un promedio estimado de 40.000 personas desaparecidas.

Lejos de centrarse únicamente en el factor natural, Fulop remarcó que el impacto es mayor debido al deterioro que sufre el país desde hace más de dos décadas. "Desgracia es lo que viene pasando hace 26 años... un país tiene que estar preparado para este tipo de cosas, donde haya una buena defensa civil, donde hayan los bomberos equipados, donde hayan maquinaria", reclamó con firmeza, sumando a sus críticas el estado desastroso de los hospitales locales. Además, destacó la tristeza que le genera ver a su nación en este estado, aclarando que no es un territorio pobre por naturaleza, sino que "está empobrecido".

El pedido urgente de ayuda internacional Caracas tras los terremotos. Archivo MDZ Frente a la catástrofe y la cifra creciente de víctimas, Fulop detalló las acciones que está coordinando junto a un grupo de artistas y periodistas para enviar asistencia. Se habilitó un fondo común a través de GoFundMe organizado por la We Love Foundation, una entidad estadounidense que canalizará la ayuda mediante Cáritas Venezuela.