A raíz de un reclamo salarial: un famoso streaming denunció despidos masivos y tomó una drástica decisión

El ecosistema del streaming en Argentina atraviesa un fuerte paralelismo. Por un lado, algunos logran desplegar una logística magnífica, enviando equipos completos a Estados Unidos para cubrir el Mundial y consolidando un formato pese a las recientes polémicas ocurridas (por caso, Luzu TV).

Por el otro lado, la reversa de la moneda expone una crisis insostenible: condiciones laborales precarias, sueldos miserables y un modelo que empieza a mostrar grietas. En la tarde del jueves, la tensión que venía acumulándose en el sector finalmente implosionó en vivo.

El apagón de Blender: "Si tocan a uno, tocan a todos" El escenario de esta ruptura fue Blender, uno de los canales que supo ganarse su lugar en la competitiva grilla del streaming nacional. En medio de un reclamo salarial impulsado por los trabajadores, la empresa respondió con una medida drástica: alrededor de 40 despidos.

La situación escaló hasta irrumpir en la propia programación. Durante la emisión del ciclo Último aviso, la conductora Fiorella Sargenti ingresó al estudio para interrumpir la charla que mantenían sus compañeros, Nico Riera, Juanita Groisman, Colo Mollesi, Agustín Eme y Maxi Facturita, y blanquear la crisis frente a la audiencia.

"Chicos, los tengo que molestar para que no queden afuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos", denunció al aire Sargenti.