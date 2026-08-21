El delicado momento de Zulma Lobato: en qué usará los 11 millones de pesos de la colecta

En medio de fuertes rumores de estafa y traición, la mediática reapareció en un video para aclarar qué pasó realmente con el dinero recaudado.

Tras días de especulaciones y acusaciones en las redes sociales sobre el destino de 11 millones de pesos que le pertenecían a Zulma Lobato, la icónica figura mediática decidió dar la cara. Acompañada por su amiga íntima y actual conviviente, conocida como "La Pepona", grabaron un contundente descargo para contar la verdadera situación que atraviesan.

Lejos de haber sido víctima de un robo por parte de su entorno, Zulma fue categórica al revelar que el dinero está completamente resguardado e intacto. El principal foco del video fue desmentir de cuajo que La Pepona se hubiera quedado con los fondos. Fue la propia mediática quien tomó la palabra para explicar por qué no se tocó un solo centavo de esa abultada cifra, asegurando que la plata se encuentra en el banco bajo un estricto plazo fijo a su nombre. Con firmeza, sentenció que no la puede tocar absolutamente nadie y que ella es la única titular de la cuenta.

El fuerte motivo de salud de Lobato y el uso del dinero recaudado El objetivo de ese importante ahorro es estrictamente médico. En un pasaje dramático del material, Zulma confesó con gran preocupación que la plata está guardada para operarse de la vista, ya que actualmente se encuentra casi ciega. Además, aseguró que su paso por el quirófano es inminente y se concretará "sea como sea" durante este año.

Visiblemente cansada de las críticas de los detractores en internet, la mujer que hoy alberga a la mediática en su casa no se guardó nada. Defendió su accionar y dejó en claro que su vínculo con Zulma se basa pura y exclusivamente en la humanidad. Remarcó que nunca le cobró un peso y que simplemente le está dando una mano. Aprovechó también para bajarle un contundente mensaje a sus críticos, pidiendo que en vez de hablar tantas "huevadas", se pongan a ayudar al prójimo para lograr un mundo con "más corazones y menos odio".

En cuanto a futuras donaciones, La Pepona fue tajante: aclaró que no está pidiendo dinero ni publicando cuentas de alias en las redes sociales. Quienes deseen colaborar de buena fe con Zulma pueden hacerlo acercándole cosas materiales, pero rechazó de plano el manejo de efectivo para cortar de raíz cualquier nuevo malentendido.