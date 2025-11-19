El conmovedor posteo de Darío Barassi al cumplirse dos años de la muerte de su madre: "Besos al cielo"

El 19 de noviembre del 2023 la vida de Darío Barassi cambió para siempre luego de que confirmó la triste partida de su mamá quien luchaba contra una enfermedad. Al cumplirse dos años de su muerte, el conductor decidió dedicarle un posteo y contar la señal que recibió.

"Hoy me desperté y mientras desayunaba apareció una mariposa blanca. Se quedó buen rato, algo quería. Siempre que eso pasa o que hay un viento abrisado la siento a mi vieja. Siento que es ella. Le hablo. Me sonrío. Me duele y también me gusta", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Hoy tenía pensado ir al cementerio, lo que intento cada vez que estoy en San Juan, porque me hace bien. Pero el plan cambió. Me llega un mensaje de mi mujer deseando estar cerca en un día especial. Y recién ahí caí en la cuenta de qué día era hoy y por qué esa mariposa blanca se quedaba ahí mirándome juzgona como diciendo gordo afloja al desayuno de hotel y raja a darme amor y flores. Jajaj te imagino diciéndolo vieja querida".

El triste posteo de Darío Barassi por el aniversario de muerte de su mamá Captura de pantalla 2025-11-19 200028 Darío Barassi compartió un doloroso mensaje. Foto: captura de pantalla Instagram / @dariobarassi. "Hoy hace 2 años que te fuiste viejita querida. Me bañé y vine rápido. No hay flores frescas así que hice lo que pude. Encontré unas disecadas por el sol sanjuanino intenso, pero a vos te encantaba secar flores bordo y hacer ese popurrí con olor rico", comentó en otra parte del largo escrito que decidió publicar en su cuenta de Instagram.