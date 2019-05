El comunicado de HBO sobre el vaso de Starbucks en Game of Thrones

Game of Thrones es la serie televisiva con mayor audiencia y esto hace que cada uno de sus episodios sea analizado en detalle por sus millones de seguidores.

Pero los fans a los que no se les pasa nada notaron un error en el cuarto capítulo de la octava y última temporada de la serie de HBO.

Después de la aparición de un vaso de Starbucks en el último episodio, HBO dio su versión sobre el error.

"El latte que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas", dijo la compañía en un comunicado de prensa el lunes, según publicó Variety.

.

El error apareció en el capítulo The last of the Starks, en el que se podía ver el vaso descartable sobre una mesa frente a Daenerys Targaryen, alrededor del minuto 17:40.

Al respecto, el director de arte, Hauke Richter, dijo que "no es raro que los artículos terminen fuera de lugar en el set". El comentario del responsable de arte le llegó a la revista Variety a través de un email.

Richter agregó que hay cosas que pasan desapercibidas y pueden aparecer en los cortes finales de películas y programas de televisión.