El cantante de Dale Q' Va sufrió un grave accidente en medio de un concierto: el video

Dale Q' Va se presentó el pasado domingo 10 de agosto en el Club Bomberos de San Francisco, de Córdoba. Pero el concierto terminó con un susto luego del grave accidente que tuvo uno de los integrantes de la agrupación.

David Ortiz , vocalista y líder de la banda de cuarteto, sufrió una importante caída cuando una sección del escenario cedió mientras él se encontraba en plena actuación.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando Ortiz, de 49 años, junto a su compañero Neno Aguirre, realizaba una actuación enérgica. Tras ejecutar dos saltos, parte del escenario se rompió y el cantante cayó al vacío, golpeándose la cabeza contra uno de los bordes.

La reacción de la gente y del equipo de trabajo fue inmediata. Personal policial y de emergencias asistió rápidamente a Ortiz, quien fue trasladado al camarín para recibir los primeros auxilios del servicio UCEMED. Más tarde, fue llevado al Hospital J. B. Iturraspe para una evaluación más profunda.

El representante de la banda, Maximiliano Marinaro, informó a Cadena 3 que Ortiz tuvo que recibir varios puntos en la cabeza y quedó en observación para descartar cualquier complicación. Definió lo ocurrido como "una desgracia con suerte" Afortunadamente, el cantante ya se encuentra fuera de peligro y recibió el alta médica. Medios locales señalaron que Ortiz volvió a Córdoba capital junto al resto del grupo, con buen ánimo y con ganas de retomar su carrera musical.

Debido a la caída, la banda debió suspender el show que tenían previsto para la noche del domingo en Sumampa, Santiago del Estero.

En sus redes sociales, Dale Q’ Va comunicó a sus seguidores que David está mejorando tras el accidente y que seguirá siendo evaluado con estudios para descartar lesiones más graves. Por su parte, Ortiz compartió un mensaje desde su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”.

Los fanáticos no tardaron en volcarse en las redes con mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación, destacando la fuerza y la valentía del cantante tras el golpe sufrido.